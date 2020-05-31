مصر.. النيابة تؤثر عدم الإفصاح عن تفاصيل التحقيقات في واقعة منة عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

آثرت النيابة العامة المصرية عدم الإفصاح عن تفصيلات الوقائع التي أقر بها المتهمون في التحقيقات الخاصة بالمتهمة آية، فتاة التيك توك، وشهرتها منة عبد العزيز، لما فيها من واقع أليم رأت تقديم ستره على الإعلان عنه.

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وقال بيان النيابة العامة، إن المتهمة المذكورة وإن ارتكبت جرائم أقرت ببعضها تستأهل عقابها، إلا أنها على حداثة عمرها وعدم بلوغ رشدها قد دفعتها ظروف اجتماعية قاسية تعرضت لها من فقد المأوى والأهل، والسعي لتوفير سبل المعيشة إلى الوقوع في فخاخ ارتكاب تلك الجرائم، وإلى حياة بالغة الخطورة جمعتها بباقي المتهمين الذين جنوا عليها، فمنهم من واقعها كرهًا عنها وهي لم تبلغ سِنُّها ثماني عشرة سنة، ومنهم من هتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقها بالإكراه، وضربها وأحدث إصاباتها.

وأضاف البيان، وأنها لم تكن لتُعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صُلحها مع أحد الجانين عليها والسكوت عن الآخرين على استياء منها، إلا تحت تأثير ضغط مارسه ذوي هذا الجاني عليها وإغرائها بهدايا على حداثة عمرها لاسترضائها ودفعها للإعلان عن هذا الصلح على خلاف رغبتها.