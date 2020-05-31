شكرا لقرائتكم صورة تورط رئيس وزراء رومانيا.. وغرامة بـ 690 دولاراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دفع رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان، غرامة قدرها ثلاثة آلاف ليو (690 دولاراً) السبت بعدما خرق قيوداً فرضها هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق، وفق وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان وهو جالس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة ويدخن سيجارة، بينما لم يضع أي من الحضور كمامة. وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.

كما أقر أوربان في بيان بخرق القواعد قائلاً إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو/أيار الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين.

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ونقلت الوكالة عن البيان قوله: "يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين إطاعة القواعد بغض النظر عن منصبهم. وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات".

وبعد إجراءات العزل الصارمة التي استمرت 60 يوماً في ظل حالة طوارئ انتهى العمل بها في 15 مايو/أيار، أمرت حكومة أوربان بحالة يقظة لمدة 30 يوماً، حيث جعلت وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة. وتحظر رومانيا التدخين داخل الأماكن المغلقة منذ 2016.

يشار إلى أنه من المقرر أن تفتح المطاعم الملحقة بها مساحات في الهواء الطلق أبوابها الاثنين في ظل قيود صارمة.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في رومانيا إلى 19133 إصابة بزيادة 151 حالة السبت. وسجلت البلاد 1253 وفاة.