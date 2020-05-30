الكويت:تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 883 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم السبت، تسجيل 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 26192 في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 205 حالات.



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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)"أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 206 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة15831 حالة".

واضاف" بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعةالماضية عدد 52 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي".

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق ،اليوم، شفاء 883 حالة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 10156 حالة.