شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 سجّلت سلطنة عمان ،اليوم السبت، 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 10423 إصابة.

Advertisements وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية"أن 260 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و343 حالة لغير عمانيين". واضافت "أن عدد الوفيات بلغ 42 بعد تسجيل حالة وفاة اليوم، وبلغت حالات التعافي من الفيروس 2396 حالة".

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