بيان هام وعاجل من القوات المسلحة

تمكنت القوات المسلحة من القضاء على 3 أفراد شديدي الخطورة في عمليتين نوعيتين بشمال سيناء.

جاء ذلك في فيديو نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن أبطال القوات المسلحة قاموا بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدى الخطورة، عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات "ار بى جى".

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة أن عناصر المهندسين العسكريين قاموا باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم وضعها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك، فيما قامت القوات الجوية تنفيذ من القصفات الجوية المركزة لعدد من تمركزات للعناصر الإرهابية بعدد من البؤر الإرهابية نتج عنها مقتل 16 عنصراً تكفيرياً، واستهداف عربيتن دفع رباعى ومخزن يحتوى على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجيستى لتلك العناصر الإرهابية.

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كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعى، ضبط من لفافات البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، وضبط عربة محملة بمبالغ نقدية تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.

وأضاف البيان أنه العمليات أسفرت عن استشهاد واصابة ضابطين وضابط صف وجنديين.

وأكد البيان على مواصلة أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهاهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على سلامة وأمن الوطن.