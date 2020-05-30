شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الإجراءات الوقائية بمستشفى سعاد كفافي الجامعي لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر مستشفى سعاد كفافي الجامعي التابع لجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا في رفع حالة الطوارئ القصوى ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار اتباع تعليمات وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العاليمة وهذه الاجراءات يتم تنفيذها بدقة فائقة رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - صرح بذلك الدكتور محمد صفوت مدير مستشفى سعاد كفافي.

وأضاف "صفوت" أن إدارة المستشفى تلتزم بجميع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها مواجهة فيروس كورونا وتقليل انتشاره، وأكد أن إدارة المستشفى لم تغفل الاجراءات الخاصة بتعليمات التباعد الاجتماعى حيث تم أيضا وضع ملصقات على الارض تحدد المسافة بين كل شخص والاخر وذلك لضمان عدم اقتراب الأشخاص فيما بينهم، كما تكتمل منظومة الاجراءات الوقائية داخل المستشفى بالقيام بتوزيع الكمامات على جميع المتواجدين سواء داخل الغرف او الطرقات.

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وأشار الى أن إدارة المستشفى لم تترك أى شئ للصدفة مما جعل تنفيذ هذه الاجراءات الاحترازية على هذا النحو من الدقة فأصبح مستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعى نموذجاً تحتذى به كافة المؤسسات الاخرى سواء كانت مؤسسات طبية أو خدمية تتعامل مع الجمهور وتستقبل اعداداً كبيرة من المواطنين بحكم ما تقدمه من خدمات متنوعة.

يذكر أن إدارة مستشفى سعاد كفافي كانت قد أعدت العديد من الاجراءات لضمان سلامة المترددين على المستشفى سواء من المرضى أو المرافقين لهم وأيضا اعضاء الفريق الطبى من أطباء وطواقم تمريض وإداريين وفي مقدمة هذه الخطوات والإجراءات الاحترازية تم تركيب بوابات حديثة ومتطورة للتعقيم فى مداخل المستشفى تتولى عملية القيام بتعقيم كامل لأى شخص يمر من خلال هذه البوابات إلى جانب توفير كميات من أدوات التعقيم والمطهرات يتم تقديمها لكل من يتعامل مع المستشفى حيث يتم استخدامها منذ لحظة وصوله وتعامله مع موظفى الاستقبال.



خالد الطوخي رئيس مجلس الامناء بجامعة مصر