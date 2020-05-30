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اندلع، اليوم السبت، حريق مهول بأحد مصانع الكابلاج بالمنطقة الصناعية اكزانية في طنجة، بعد انفجار قنينة غاز حولت سماء المنطقة إلى دخان كثيف انتشر على بعد كيلومترات من المصنع.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” من مصادر بعين المكان، فإن الحريق شب حوالي الساعة الرابعة والنصف، ولحس الحظ أن المصنع كان فارغا لتزامن الحادث مع يوم السبت، الأمر الذي جنب ووقع كارثة إنسانية كبيرة.
وأضافت مصادر الموقع أنه تم تسجيل 3 حالات اختناق بسيطة تم نقلها إلى المستشفى بمدينة طنجة، في حين لازالت عناصر الوقاية المدنية تحاول إخماذ الحريق لحدود مغرب اليوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 شاحنات إطفاء تعجز عن محاصرة النيران المشتعلة في مصنع في طنجة وألسنة اللهب تحاصر المنطقة-صور وفيديوهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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