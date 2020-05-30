ابتداء من يوم الاثنين.. شركة ريضال تعلن استئناف عملية قراءة العدادات

أعلنت شركة (ريضال) أنها ستستأنف، يوم الإثنين المقبل، عملية قراءة عدادات الماء والكهرباء الموزعة على مدن الرباط وسلا وبوقنادل وتمارة-الصخيرات وبوزنيقة، وذلك بعد توقف اضطراري كان بتنسيق مع السلطات الوصية دام لأكثر من شهرين بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأبرزت الشركة، في بلاغ اليوم السبت، أنه من أجل تأمين حماية زبناء ريضال وكذلك المستخدمين المكلفين بقراءة العدادات استفادت هاته الفئة الأخيرة من دورات تحسيسية للوقاية من كوفيد-19.

وذكر المصدر ذاته أن ريضال قد اقترحت بعد تعليق قراءة العدادات، بسبب الحجر الصحي، على زبنائها إمكانية إرسال مؤشرات استهلاكاتهم المسجلة بالعدادات إلى المصالح المختصة بريضال، وذلك عبرالموقع الإلكتروني للشركة (www.redal.ma ) أو من خلال الاتصال بمصلحة “ألو ريضال” عبر الرقم 0537202080.

وأشار البلاغ إلى أنه بالنسبة للزبناء الذين لم يتمكنوا من إرسال مؤشرات عدادات الماء والكهرباء فإن ريضال قامت بعملية الفوترة بناء على الاستهلاك الاعتيادي للزبون على أن تتم عملية تحيين الفواتير بمجرد إنجاز القراءة الفعلية للعدادات مع الأخذ بعين الاعتبار نظام أشطر الاستهلاك.