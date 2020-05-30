أمين المحكمة الدستورية يرفض طلب طعن تقدم به وهبي ضد قانون مثير للجدل

ما مصير الطعن الذي قدمه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب لدى المحكمة الدستورية ضد مسطرة المصادقة على قانون رفع سقف التمويلات الخارجية؟

الجواب كما قال مصدر من الحزب هو كالآتي: “ملف الطعن جرى عرقلته على مستوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية”.

كيف ذلك؟ وفقا لوثيقة حصل عليها “اليوم 24″، فإن الأمين العام للمحكمة الدستورية رفض بتعليمات من رئيس هذه المحكمة، وفق مصادر بالحزب، تسلم طلب قدمه عبد اللطيف وهبي أمين عام الحزب المذكور، يتعلق بملف الطعن الذي رفعه فريقه ضد مسطرة المصادقة على قانون رفع سقف التمويلات الخارجية. ولم يصدر أي تعليل عن مصالح الأمانة العامة لقرارها ذلك.

وتقدم وهبي يوم الأربعاء الفائت، عبر أحد المحامين، بوثيقة جديدة في موضوع الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة الدستورية باعتبار فريقه البرلماني طرفا في هذا النزاع، لكنه فوجئ بقرار من الأمين العام للمجلس يرفض تمكينه من المذكرة الجوابية لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. وقام وهبي بتعيين مفوض قضائي حل بمقر المحكمة الدستورية، وعاين رفض تسلم الطلب، وحرر محضرا رسميا. وهو أيضا لم يتلق أي توضيحات، واكتفت موظفة بالأمانة العامة بإبعاده.

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وهبي بحسب مصدر مقرب منه، عبر عن استغرابه من تصرف الأمين العام للمحكمة الدستورية، معتبرا ما فعله تصرفا غير مفهوم وغير قانوني صادر عن موظف إداري، وليس من اختصاصه فعل ذلك. مضيفا: “في نهاية المطاف، فقد سمح موظف لنفسه بالحلول مكان قضاة المحكمة الدستورية، وإصدار الحكم بدلا عنهم.. هذا أمر خطير”.

وستجتمع قيادة الحزب المؤقتة للنظر في حيثيات هذه التطورات، وإصدار موقف رسمي بخصوصه.

وكان قانون رفع سقف التمويلات الخارجية قد صودق عليه بطريقة مثيرة للجدل، حيث قام رئيس مجلس النواب باحتساب أصوات الغائبين ضمن المصوتين لصالحه بدعوى أنهم يفوضون أصواتهم للحاضرين في جلسة للتصويت، وهو ما يراه الكثيرون تصرفا معارضا للدستور.و