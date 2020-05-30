أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إصابة 66 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 7780 حالة مؤكدة مع استبعاد 9888 شخصا.
وكشفت الوزارة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 130 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة السادسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 5401 حالة بنسبة 69.4 في المائة.
وأضاف المتحدث أن تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 204 حالة في الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة كورونا.. إصابة 66 شخصا في 24 ساعة ووفاتين وحصيلة المتعافين ترتفع إلى 5401 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.