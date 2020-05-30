نشرة كورونا.. إصابة 66 شخصا في 24 ساعة ووفاتين وحصيلة المتعافين ترتفع إلى 5401 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إصابة 66 شخصا بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة النهائية إلى 7780 حالة مؤكدة مع استبعاد 9888 شخصا.

وكشفت الوزارة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 130 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الجمعة، إلى الساعة السادسة من اليوم السبت، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 5401 حالة بنسبة 69.4 في المائة.

وأضاف المتحدث أن تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 204 حالة في الإجمالي بنسبة 2.6 في المائة.