أتى حريق مهول، اليوم السبت، على أحد المصانع بالمنطقة الصناعية اكزانية في طنجة.
وأفاد شهود عيان، بأن الحريق أتى على مصنع ولحدود الساعة لم تسجل أي خسائر في الأرواح باتسثناء خسائر مادية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مهول يأتي على مصانع بالحي الصناعي “ازكانية” في طنجة -صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.