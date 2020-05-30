حريق مهول يأتي على مصانع بالحي الصناعي “ازكانية” في طنجة -صور وفيديو

أتى حريق مهول، اليوم السبت، على أحد المصانع بالمنطقة الصناعية اكزانية في طنجة.

وأفاد شهود عيان، بأن الحريق أتى على مصنع ولحدود الساعة لم تسجل أي خسائر في الأرواح باتسثناء خسائر مادية كبيرة.

Advertisements