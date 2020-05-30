بايرن يسحق فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتسح فريق بايرن ميونخ ضيفه فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأحرز خماسية بايرن ميونخ كل من اللاعبين ماتياس يورغنسن (ذاتي)، بنيامين بافارد، روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) وألفونسو ديفيز.

وبهذا الفوز رفع بايرن ميونخ رصيده من النقاط إلى 67 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 27 نقطة وهو يحتل المركز السادس عشر.

مجريات المباراة:

تماسك فريق فورتونا أول ربع ساعة فقط، وهدد مرمى أصحاب الأرض بتسديدة ضعيفة لألفريدو موراليس، أمسكها مانويل نوير بثبات.

ومن أول هجمة منظمة لعب جوشوا كيميتش كرة عرضية إلى جنابري الذي مهدها لبافارد ليسدد الأخير، وتدخل الكرة الشباك بمساعدة ماتياس زانكا مدافع فورتونا.

وانهار الضيوف تماما بعد الهدف الأول، وتهدد مرمى حارسهم فلوريان كاستنماير بأكثر من محاولة لبافارد وتوماس مولر وجنابري.

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ومن ركلة ركنية، لعبها كيميتش، انقض عليها بافارد برأسه في الشباك مباشرة هذه المرة، مسجلًا هدفه الرابع في البوندسليغا هذا الموسم.

كما ترجم العملاق البافاري تفوقه التام في الشوط الأول بهدف ثالث رائع من هجمة بدأها ألابا إلى ليفاندوفسكي ثم كيميتش ومولر، قبل أن يخترق ليفاندوفسكي منطقة الجزاء، ويسجل في الشباك بسهولة تامة.

ولم يمنح بايرن ضيفه فرصة لالتقاط الأنفاس بل ضاعف جراحه في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث أضاف الهدف الرابع عبر مهاجمه ليفاندوفسكي بعد تمريرة من جنابري.

وبعد ثوان قليلة، اخترق ألفونسو ديفيز دفاع فورتونا الهش، مسجلا الهدف الخامس.

وانتفض الضيوف متأخرا، وتخلوا عن الحذر الدفاعي، حيث أضاع أندري هوفمان فرصة مؤكدة بضربة رأس فوق العارضة، ثم سدد إيريك تومي كرة، بينما أبعد مانويل نوير بصعوبة بالغة تصويبة لنيكو جيسيلمان.

إلا أن بايرن رد بتصويبة بعيدة المدى لبافارد أبعدها الحارس، وفرصة أخرى أضاعها ليفاندوفسكي.

وتحرك هانز فليك مدرب البافاري لتنشيط الصفوف حيث أشرك بيرشيتش وأودريوزولا وزيركزي ثم أوليفر ماير مكان بافارد وكومان ومولر وجنابري.