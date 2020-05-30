مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب عرعرة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية، مساء اليوم السبت، مصرعه، في أعقاب حادث تصادم مع مركبة خاصة بالقرب من بلدة عرعرة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فيما أصيب سائق المركبة بجروح طفيفة.

وذكرت الطواقم الطبية أنها تلقت بلاغا في تمام الساعة الـ20:30 يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة خاصة على شارع رقم 25 قرب مفرق بلدة عرعرة في النقب.

وأضافت الطواقم أن الإصابة التي عانى منها سائق الدراجة النارية وهو في الستينيات من عمره، كانت بالغة الخطورة، وأدت إلى وفاته في المكان، بعد فشل الطواقم الطبية في إنقاذ حياته.

وشهد شارع 25 تشويشات في حركة السير، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ولم يتم التعرف بعد على هوية ضحية الحادث.

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36 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2020

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 106 أشخاص بينهم 36 مواطنا عربيا منذ مطلع العام 2020 الجاري ولغاية يوم الأربعاء الماضي، فيما بلغ عدد الضحايا في الفترة الموازية من السنة الماضية 126 ضحايا بينهم 37 عربيا.

349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق عام 2019

ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.