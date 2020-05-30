البلدات العربيّة تواصل تسجيل حالات الشفاء من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل البلدات العربيّة تسجيل حالات الشفاء من فيروس كورونا، وفي كثير من البلدات لم تعد فيها حالات نشطة وتماثل جميع مرضاها للشفاء، وفي بلدات أخرى لا زالت تحتوي على أشخاص يحملون الفيروس.
وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية مساء اليوم السبت، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:
دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 139
حورة: الإصابات 156، المتعافون 96
أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 74
رهط: الإصابات 65، المتعافون 59
الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 48
جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 38
البعنة: الإصابات 34 المتعافون 32
دبورية: الإصابات 31، المتعافون 30
جت: الإصابات 25، المتعافون 23
طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21
عرعرة النقب: الإصابات 24، المتعافون 21
مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20
باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18
الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 17
سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16
كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 17
كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 13
البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13
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