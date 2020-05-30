شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8952 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 181 حالة والان مع التفاصيل

السبت 30 مايو 2020 اعلنت روسيا ،اليوم السبت، تسجيل 8952 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 396575 حالة.

واشار المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في بيان له، الى ارتفاع العدد الكلي للوفيات جراء الفيروس إلى 4555، بعد تسجيل 181 وفاة جديدة، وتعافي 167469 شخصا.

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