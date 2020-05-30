شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدم شاباً فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس والان مع التفاصيل

السبت 30 مايو 2020 اعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم السبت، شابا فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية "أن قوات الاحتلال اطلقت النار بدم بارد على الشاب إياد الحلاق (30 عاما) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدرس في مؤسسة البكرية- الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة، وتركت الشاب الحلاق ينزف على الأرض ومنعت أحدا من الاقتراب منه، حتى ارتقى شهيدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعدم شاباً فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.