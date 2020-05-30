الامم المتحدة تشدد على أهمية وفاء المانحين وتقديم الدعم لليمن بأسرع وقت ممكن

السبت 30 مايو 2020

شدد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه ، على أهمية وفاء المانحين بالتزامهم بتقديم الدعم لليمن وبأسرع وقت ممكن.



واشار ينس لاركيه في المؤتمر الصحفي الذي عقده ،اليوم، الى ما يعانيه الملايين من اليمنيين من النزوح وسوء التغذية وتفشي الأمراض وخاصة فيروس كورونا المستجد.

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وقال" أن عدم توفر التمويل المطلوب سيؤدي إلى تخفيض المكملات الغذائية لـ 1.7 مليون طفل وامرأة حامل، مما قد ينجم عنه وفيات لأسباب يمكن الوقاية منها".

واشارت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز،الى أن البرنامج بحاجة إلى 200 مليون دولار شهرياً لتمويل برامجه..مؤكدة أن فيروس كورونا يشكل تهديدا على أطفال اليمن بشكل خاص.

واوضحت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين شابيا مانتو ،بإن المفوضية تحتاج إلى 89.4 مليون دولار للحفاظ على استمرارية برامج المساعدات المنقذة للحياة.