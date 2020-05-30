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شكرا لقرائتكم خبر عن غراندي: معدل وفيات كورونا في اليمن بلغ 20 في المئة والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي الجمعة، إن معدل الوفيات بفيروس كورونا في اليمن بلغ 20 في المئة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 في المئة.
وأكدت غراندي - في بيان لها- أن كورونا ينتشر في اليمن دون رادع، منذ إعلان أول إصابة بالفيروس في 10 أبريل الماضي؛ مشيرة إلى أن المأساة تتكشف في اليمن، فبدون وجود فحوصات كافية للكشف عن كورونا، من المستحيل معرفة عدد المصابين بدقة.
وقالت إن "التقارير الأولية تُظهر أن معدل الوفيات بكورونا يبلغ حوالي 20 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 في المئة".
وتابعت "ما نعرفه هو أن المستشفيات تضطر إلى عدم استقبال المرضى، وهناك نقص في كل شيء". لافتة إلى وصول أكثر من 4 آلاف و520 طنًا من المعدات الطبية والأدوية إلى اليمن لغاية الجمعة.
وأردفت: "4 آلاف و500 طن من المساعدات الطبية الأخرى قادمة في الطريق، والعمل جار على تدريب العاملين بمجال الصحة بالبلاد".
وسجلت اللجنة منذ العاشر من أبريل وحتى مساء اليوم الجمعة 283 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 65 حالة وفاة و11 حالة تعاف في محافظات عدن وتعز ولحج والضالع وأبين وشبوة وحضرموت ومأرب
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