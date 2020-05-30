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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مسام يعلن عن نزع 316 لغماً حوثياً خلال أول أسبوع في العيد والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي “مسام” لنزع الألغام في اليمن، اليوم السبت 30 مايو /أيار 2020م، عن نزع كمية جديدة من الألغام والذخائر الغير منفجرة خلال إيام عيد الفطر المبارك، والتي كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها قبيل دحرها.
ووفقاً لتصريحات مدير غرفة عمليات المشروع ، فإن فرق المهام الخاصة بالمشروع تمكنت خلال أسبوع العيد من نزع 316 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة
وأكد مدير العمليات في مشروع “مسام”، أن مجموع ما تم نزعه منذ بداية شهر مايو ولغاية يوم 28 منه بلغ 4120 لغماً وذخيرة غير منفجرة.
وأوضح مدير العمليات بالمشروع ، أن فريق المهام الخاصة التابع لمشروع مسام نزع خلال أسبوع العيد 257 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى نزع 56 لغماً مضاداً للدبابات و 3 عبوات ناسفة.
وأشار “أسامة القصيبي” مدير عام المشروع إلى أن مجموع ما نزعته فرق “مسام” منذ انطلاق المشروع بلغ 167303 ألغام، وذخائر غير منفجرة.
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