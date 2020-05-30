الأمم المتحدة تلوِّح بإغلاق 41 برنامجاً في اليمن

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تلوِّح بإغلاق 41 برنامجاً في اليمن والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
أعلنت الأمم المتحدة أنها ستغلق 41 برنامجاً رئيسياً لها في اليمن، وسيتم إغلاق 30 برنامجاً منها في الأسابيع القليلة المقبلة.
ويأتي الإعلان الأممي قبل يومين فقط من انعقاد مؤتمر التعهدات الافتراضي من أجل اليمن الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، من أجل حشد الدعم لليمن.
وحذرت الأمم المتحدة، في بيان لها، من ارتفاع في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يصل إلى 20 في المائة من الحالات، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
وأكدت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، في البيان، أن الفيروس ينتشر في اليمن من دون رادع ولا يخفف منه أي شيء في جميع أنحاء البلاد
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