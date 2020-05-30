الأردن يسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 30 مايو 2020

سجل الأردن، السبت، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات حتّى الآن إلى 734 إصابة.



وذكرت وزارة الصحة الأردنية أن الحالات الجديدة عبارة عن 3 حالات لأردنيين قادمين من أفغانستان وماليزيا وبريطانيا، وحالة مخالِطة لأحد المصابين في محافظة إربد.

Advertisements

وأضافت أنه لم تسجّل أيّ حالة شفاء هذا اليوم، وتمّ إجراء 3522 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 183641 فحصاً.

وتدرس الحكومة الأردنية مجموعة من توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة بخصوص السماح لقطاعات جديدة بالعمل، بما في ذلك صالات المطاعم والمقاهي ومطاعم المولات.