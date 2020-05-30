شاهد.. الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل قيادات بالميليشيات في طرابلس 

السبت 30 مايو 2020

كشف مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، بأن شخصيات قيادية في الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق والمرتزقة الداعمين لها، قتلوا في معارك دارت خلال ليلة الخميس وصباح الجمعة، بعدة محاور غرب ليبيا.



ونقلت ارم نيوز عن الضابط في الجيش الليبي سالم الهادي،، إن قوات الجيش ”استطاعت قتل قائد فرقة السلطان مراد المرتزق السوري مراد ابو محمود العزيزي، المقرب تركيا، في محور طريق المطار في العاصمة طرابلس“.

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وأضاف الهادي أن ”القيادي الميداني في فرقة الحمزات التابعة للمرتزقة في طرابلس أبو جود الحلبي، وكذلك القائد الميداني لميليشيا الغرارات عبدالسلام الشماخ، والقيادي في ميليشيات زليتن منصور ضو، قتلوا أيضا في مواجهات مع قوات الجيش“.

وبحسب الهادي، فإن العمليات العسكرية الأخيرة التي دارت بمحاور العاصمة طرابلس، ”أسفرت عن سيطرة قوات الجيش على مثلث الكهرباء وكوبري المطار وشارع الغاز ومحور الرملة، وألحقت بالميليشيات خسائر كبيرة في المعدات والأرواح“.