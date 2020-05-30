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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 10 وفيات و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 30 مايو 2020
أعلن العراق، السبت، تسجيل ٣٠٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت وزارة الصحة العراقية إنها سجلت أيضا ١٠ وفيات، و٦٦ حالة شفاء تام.
وأوضحت، في بيان، أن الإصابات الجديدة موزعة بواقع 96 حالة في بغداد/ الرصافة، بغداد/ الكرخ: ٦٠، مدينة الطب: ١٢، النجف: ٢ ،البصرة: ٢٩ ،السليمانية: ٦، أربيل: ٥، دهوك: ١ ، كربلاء: ٢٠، ديالى: ٤، واسط: ٣٢، بابل: ١٦ ،ميسان: ١٣، المثنى: ٩، وحالة واحدة في نينوى.
وأضافت أن الإصابات في الكوادر العاملة في المؤسسات الصحية بلغت لهذا اليوم ١٢ إصابة، موزعة كالآتي: طبيبان في بغداد/ الكرخ، وصيدلي في بغداد الرصافة، و ٤ أطباء في كربلاء، وصيدلي في كربلاء أيضا، و٤ عمال صحيين في كربلاء.
ولفتت إلى أن مجموع الإصابات في العراق بلغ ٦١٧٩ حالة، مقابل شفاء ٣١١٠ حالات، و195 وفاة.
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