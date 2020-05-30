وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 30 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1063 حالة بالبلاد.



وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 5034 شخصا خلال 24 ساعة.

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وأضافت أن الإصابات الجديدة 94 منها لإثيوبيين وحالة واحدة لمواطن أجنبي، وتتراوح أعمار المصابين بين 15 و80 عاما.

وأوضح البيان، أن 30 حالة لديها تاريخ سفر، و4 حالات خالطت مصابين بالفيروس، و61 حالة لم تسجل تاريخ سفر أو مخالطة.

وأشار البيان إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 208 حالة، بعد تسجيل 11 حالات شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد حتى الآن 8 وفيات بـ"كوفيد-19".