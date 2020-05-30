الإمارات تسجل 726 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:46 مساءً, 30 مايو 2020 م المناطق _ أبو ظبي سجلت الإمارات العربية المتحدة اليوم 726 إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 وشفاء 449 حالة و وفاة شخصين جراء المرض.

وأفادت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 33,896 , وحالات الشفاء إلى 17,546 , والوفيات إلى 262 وفاة.

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