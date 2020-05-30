تربية النجف تعلن تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي لاشعار اخر

اعلنت مديرية تربية النجف، السبت، عن تأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي لاشعار اخر. وقالت مديرية العلاقات والاعلام التربوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وجه المدير العام للتربية في محافظة النجف الاشرف بتأجيل الامتحانات للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي الى موعد يحدد لاحقاً". عازية السبب الى "الحظر الوقائي وتزايد الاصابات بفايروس كورونا".

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