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نجاة لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم من حادث سير مروع

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2020-05-30 | 22:23

نجاة لاعب المنتخب الوطني محمد قاسم من حادث سير مروع

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أعلن نادي القوة الجوية، ان لاعبه محمد قاسم، نجا من حادث سير مروع في محافظة النجف الاشرف.
وذكر النادي في بيان رسمي، ان "نجم وسط فريق القوة الجوية بكرة القدم محمد قاسم ماجد لحادث سير مروري اثناء ذهابه للتسوق".

وأضاف النادي، "على الفور أجرى نائب رئيس الهيئة الادارية العميد وليد الزيدي واعضاء الادارة والجهاز الفني وعدد من لاعبي الفريق اتصالات باللاعب للاطمئنان على حالته بعد ذلك الحادث".


وتابع "في اتصال هاتفي مع عائلته تبين ان الحادث بسيط واصابته بكدمات خفيفة دون اضرار تذكر، كما تتمنى ادارة النادي الشفاء العاجل للاعب والعودة بين اسرته".

يذكر ان قاسم احد النجوم الشباب الذين تلألأ نجمهم مع اسود الرافدين في بطولة كأس الخليج الأخيرة في قطر.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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