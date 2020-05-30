الشباب والرياضة: لا صحة لأنباء إصابة عدنان درجال بفيروس كورونا

وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي بوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان تلقته الخليج 365، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يتمتع بصحة جيدة ولا صحة ابدا للانباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اصابته بفيروس كورونا المستجد".وتابع ان "الوزير اجرى فحوصات دقيقة في اربيل وبغداد بعد عودته من زيارته الاخيرة الى شمال الوطن واظهرت جميع الفحوصات نتائج سلبية ، ويواصل عمله بصورة طبيعية حتى ساعة اعداد هذا البيان ، مشيرا انه الان في اجتماع اداري مع مدير عام الدائرة الادارية والقانونية لمراجعة جملة من الاجراءات الادارية التي تخص عمل الوزارة ورواتب الموظفين والرواد".

واختتم حديثه برجاء موجه الى جميع الاعلاميين والناشطين بـ"توخي الحذر والتأكد من اية معلومة من مصادرها المسؤولة قبل اطلاقها لما لها من تاثيرات سلبية".

