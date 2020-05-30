ارشادات مديرية الدفاع المدني بشأن كورونا

وشددت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، على الالتزام بالاتي:

1_ الإلتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حرفيا كونها جاءت من مصلحتكم ولاحتواء انتشار فيروس كورونا.

2_عدم التجمهر والاختلاط منعا باتا والالتزام بحضر التجوال ،حيث أن التجمعات البشرية وعدم التباعد ركن اساسي لنقل عدوى فيروس كورونا.

3_التاكيد على النظافة العامة والنظافة الشخصية بشكل مستمر لا سيما المكلفون بالخروج من المنزل لتأمين متطلبات عوائلهم من التسوق .

4_ غسل اليدين باستمرار ولمدة 20 ثانية دون التهاون في هذا الموضوع بتاتاً .

5_ عند الشك بأي اعراض شبيه الانفلونزا مراجعة أقرب مركز صحي دون تردد او خجل، بل أنها دليل وعيكم الصحي .

6_ التأكيد على تعقيم المنازل باستخدام المنظفات المنزلية المتوفرة وتحديدا مادة الكلور (القاصر)

7_ تتم عملية الخلط لمادة القاصر بنسبة واحد إلى تسعة أي قدح واحد قاصر إلى تسعة اقداح من الماء .

8_ يستخدم خليط القاصر لتعقيم المطابخ والارضيات والصحيات ولمرة واحدة يومياً دون رش المباشر على النقاط الكهربائية ، حيث ستكون موصولة للتيار الكهربائي . ويجب الشطف بالماء بعد عشر دقائق من استعمال مادة القاصر.

9_ عدم ترك قناني الكحول المعقمة داخل السيارات لا سيما وارتفاع درجات الحرارة لما تسببه من حرائق .

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10_ غلق كافة النوادي الليلية ونوادي الدنبلة والمراكز الترفيهية والصالات الرياضية ، لأنها تعتبر من الأماكن إلتي تكون فيها تجمعات بشرية غير منظورة .

11_ ارتداء الكمامات عند الخروج ولأي سبب كان والتخلص منها بشكل امن وصحي عنده العودة إلى البيت بشكل مباشر .

12_ حمل معقمات اليد بشكل مستمر لغرض التعقيم وقبل الدخول إلى البيت أو الصعود في السيارات تحسباً لملامسة الاشياء الملوثة.

13_ مغادرة وترك بعض العادات الاجتماعية في الوقت الحاضر والتي تعد من أسباب التجمعات البشرية وعدم التباعد الاجتماعي .

14_ الابتعاد عن السهر في المناطق السكنية من قبل فئة الشباب وترك تدخين الارگيلة وتداولها بين الحضور وبنفس الفم ونفس الارگيلة .

15_ يجب على الكل أن يكون مسؤولاً من حيث أن سلامة الفرد هي من سلامة المجتمع ككل .

16_ على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أن يكونوا أكثر التزاماً وحرصاً دون التهاون بالتعليمات الصحية والتعامل مع الجميع على أنهم مصابين .

17_ يجب أن يكون شعارنا في هذه المرحلة (الوقاية خير من العلاج)

18_احذر ولا تخاف... لأن الخوف يؤثر على مناعة الجسم وتناولوا الاطعمة التي تحسن من وتقوي المناعة لاسيما فيتامين C

19_ متابعة التعليمات ووصايا الدفاع المدني العامة من خلال صفحتها على الفيس بوك (مديرية الدفاع المدني العامة) وكذلك مواقع الجهات الصحية .

20_ ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني من كافة الخطوط والشبكات للتبليغ عن أي حالة تطلب التعقيم والتعفير لا سمح الله .