ارشادات مديرية الدفاع المدني بشأن كورونا

اصدرت مديرية الدفاع المدني مجموعة ارشادات للمواطنين بشأن كورونا
وشددت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، على الالتزام بالاتي:
1_ الإلتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حرفيا كونها جاءت من مصلحتكم ولاحتواء انتشار فيروس كورونا.
2_عدم التجمهر والاختلاط منعا باتا والالتزام بحضر التجوال ،حيث أن التجمعات البشرية وعدم التباعد ركن اساسي لنقل عدوى فيروس كورونا.
3_التاكيد على النظافة العامة والنظافة الشخصية بشكل مستمر لا سيما المكلفون بالخروج من المنزل لتأمين متطلبات عوائلهم من التسوق .
4_ غسل اليدين باستمرار ولمدة 20 ثانية دون التهاون في هذا الموضوع بتاتاً .
5_ عند الشك بأي اعراض شبيه الانفلونزا مراجعة أقرب مركز صحي دون تردد او خجل، بل أنها دليل وعيكم الصحي .
6_ التأكيد على تعقيم المنازل باستخدام المنظفات المنزلية المتوفرة وتحديدا مادة الكلور (القاصر)
7_ تتم عملية الخلط لمادة القاصر بنسبة واحد إلى تسعة أي قدح واحد قاصر إلى تسعة اقداح من الماء .
8_ يستخدم خليط القاصر لتعقيم المطابخ والارضيات والصحيات ولمرة واحدة يومياً دون رش المباشر على النقاط الكهربائية ، حيث ستكون موصولة للتيار الكهربائي . ويجب الشطف بالماء بعد عشر دقائق من استعمال مادة القاصر.
9_ عدم ترك قناني الكحول المعقمة داخل السيارات لا سيما وارتفاع درجات الحرارة لما تسببه من حرائق .
10_ غلق كافة النوادي الليلية ونوادي الدنبلة والمراكز الترفيهية والصالات الرياضية ، لأنها تعتبر من الأماكن إلتي تكون فيها تجمعات بشرية غير منظورة .
11_ ارتداء الكمامات عند الخروج ولأي سبب كان والتخلص منها بشكل امن وصحي عنده العودة إلى البيت بشكل مباشر .
12_ حمل معقمات اليد بشكل مستمر لغرض التعقيم وقبل الدخول إلى البيت أو الصعود في السيارات تحسباً لملامسة الاشياء الملوثة.
13_ مغادرة وترك بعض العادات الاجتماعية في الوقت الحاضر والتي تعد من أسباب التجمعات البشرية وعدم التباعد الاجتماعي .
14_ الابتعاد عن السهر في المناطق السكنية من قبل فئة الشباب وترك تدخين الارگيلة وتداولها بين الحضور وبنفس الفم ونفس الارگيلة .
15_ يجب على الكل أن يكون مسؤولاً من حيث أن سلامة الفرد هي من سلامة المجتمع ككل .
16_ على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أن يكونوا أكثر التزاماً وحرصاً دون التهاون بالتعليمات الصحية والتعامل مع الجميع على أنهم مصابين .
17_ يجب أن يكون شعارنا في هذه المرحلة (الوقاية خير من العلاج)
18_احذر ولا تخاف... لأن الخوف يؤثر على مناعة الجسم وتناولوا الاطعمة التي تحسن من وتقوي المناعة لاسيما فيتامين C
19_ متابعة التعليمات ووصايا الدفاع المدني العامة من خلال صفحتها على الفيس بوك (مديرية الدفاع المدني العامة) وكذلك مواقع الجهات الصحية .
20_ ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني من كافة الخطوط والشبكات للتبليغ عن أي حالة تطلب التعقيم والتعفير لا سمح الله .
كانت هذه تفاصيل خبر ارشادات مديرية الدفاع المدني بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.