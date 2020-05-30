الرافدين يوجه فروعه باستئناف الدوام الرسمي غدا

وجه مصرف الرافدين، السبت، فروعه في بغداد والمحافظات باستئناف الدوام الرسمي غدا.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بحسب توجيهات وزير المالية فقد تقرر استئناف الدوام الرسمي في فروع المصرف غدا الأحد".

ودعا المصرف "موظفي فروعه في بغداد والمحافظات الى عدم القيام باي تجمعات تؤثر سلبا على حياة الزبائن وحدوث انسيابية في العمل المصرفي مع اتباع شروط السلامة والوقاية الصحية من فايروس كورونا".