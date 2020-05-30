اكدت سلطة الطيران المدني، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد.

وقال مدير عام السلطة الكابتن دريد يحيى جاسم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استناداً الى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد هذا اليوم السبت، مع خلية الازمة النيابية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولغرض وضع الإجراءات الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومناقشة طبيعة الاستعدادات الصحية والوقائية المصاحبة لزيادة نسبة الاصابة، لذلك قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تمديد تعليق الرحلات الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج لغاية السادس من شهر حزيران القادم".

واضاف ان "الهدف من استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد هو لغرض تقييم الموقف وحسب الحالة الوبائية المستجدة في البلاد"، مشيرا الى انه "يستثنى من ذلك رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي".