الوطنية يدعو إلى حل مجلس النواب والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، السبت، إلى حل مجلس النواب والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.

وقالت عضو الائتلاف صباح التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح لم تكن ناقمةً فقط على الاداء الحكومي، بل ان حل مجلس النواب كان في مقدمة المطالب التي رفعتها الجماهير المنتفضة"، مستغربة "فشل المجلس في عقد اي جلسة منذ استقالة عادل عبد المهدي حتى اللحظة، بالرغم من تدهور الوضع الداخلي في جميع المجالات، والذي زاده سوءاً تداعيات انتشار ڤايروس كورونا".

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واضافت ان "ذلك يحمل رئاسة المجلس المسؤولية كاملةً، حيث يبدو انهم -او على الاقل رئيس المجلس- غير مؤهلين لتحمل المسؤولية"، لافتة الى ان "رئيس مجلس النواب لم يفكر حتى بعقد جلسة طارئة لمناقشة تلك التداعيات او حتى اجتماعٍ طارئ -ولو عبر دائرة تلفزيونية- رغم كل الطلبات التي وصلته من اعضاء المجلس".

واكدت التميمي "لا نرى اي بوادر امل باصلاح الاوضاع في ظل وجود المجلس الحالي"، مشيرة الى ان "الوطنية في الوقت الذي تثمن فيه دور القوى الوطنية في هذا الاتجاه، فانها تشكر من ضم صوته لصوتها في حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة".