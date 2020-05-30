مظاهرات في إيطاليا ضد حكومة كونتي رغم منع التجمعات

نظمت عدة تظاهرات احتجاجا على حكومة جوزيبي كونتي، السبت، في إيطاليا، ولا سيما روما وميلانو، حيث ما زالت التجمعات ممنوعة في إطار احتواء جائحة كوفيد-19.



وتجمع نحو 200 شخص في روما، أعلن بعضهم أنهم ينتمون إلى اليمين المتطرف في منتصف النهار في وسط المدينة التاريخي، وسط هتافات "الحرية".

وتمكنت مجموعة صغيرة من الإفلات من الطوق الذي ضربته الشرطة لتسير في شارع فرعي، فيما تمدد متظاهرون آخرون أمام سيارات الشرطة أو راحوا يطرقون بأيديهم عليها.

وقال متظاهر "نريد ثورة في ايطاليا، حكومة كونتي لا ترضينا"، وصاح أحد المنظمين ويدعى نيكولا فرانتزوني "لدي شركة فيها 30 موظفًا، 20 منهم صاروا عاطلين عن العمل، لم نعد نريد إيطاليا هذه ولا أوروبا".

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وارتدى بعض المتظاهرين أقنعة أنزلوها حول رقابهم، ولم يحترم أي منهم تدابير التباعد التي أوصت بها السلطات لمنع تفشي الوباء.

وفي نهاية التظاهرة غير المصرح بها، حاولت الشرطة التعرف على المتظاهرين لتحرير محضر بحقهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تظاهرة مماثلة جرت في وسط ميلانو عاصمة لومبارديا، إذ تجمع ما يقرب من 200 شخص في ساحة الكاتدرائية الشهيرة، للمطالبة من بين أمور أخرى، "بحكومة منتخبة" والعودة إلى الليرة الإيطالية التي كانت مستخدمة قبل اليورو.

هناك أيضًا، لم يحترم المتظاهرون الذين ارتدوا "سترات برتقالية" التباعد الاجتماعي.

وبدأت إيطاليا بتخفيف تدابير الحجر في أوائل مايو/ أيار ويعود الوضع فيها ببطء إلى طبيعته، ووُجهت الدعوات للتظاهر على الشبكات الاجتماعية، في حين ما زالت السلطات تحظر التجمعات العامة بسبب خطر تفشي الوباء.