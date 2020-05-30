المغرب يسجل حالتي وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365السبت 2020/5/30 10:29 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المغرب، السبت، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7780 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 192218 من بداية انتشار الفيروس في المملكة.
وكشفت المعطيات الرسمية تسجيل حالتَي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالات، بينما تم تأكيد 130 حالة شفاء إضافية ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5401 حالة.
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