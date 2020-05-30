شكرا لقرائتكم معركة طرابلس.. قصف متبادل بين الجيش الليبي والوفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في تطورات معركة العاصمة الليبية، أفاد مراسل العربية/الحدث، مساء السبت، بوقوع قصف مدفعي متبادل بمنطقة أبو سليم جنوب طرابلس بين الجيش الوطني الليبي وتشكيلات الوفاق. وفي وقت سابق السبت، أسقط الجيش الليبي طائرة تركية بدون طيار تابعة لكتائب الوفاق قرب بني وليد غرب البلاد.

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