مقتل «جورج فلويد» يُشعل نيران الغضب في أمريكا.. انفجار بمقر شبكة «سي إن إن» بولاية جورجيا.. واغتيال ضابط شرطة وإصابة آخر في كاليفورنيا

تصاعدت حدة الاحتجاجات والتظاهرات التي تخلل العنف بعضها، حتى وصلت إلى عدد من المدن الأمريكية، وذلك عقب حادث مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعدما قام شرطي بقتل مواطن أمريكي من أصل إفريقي يدعى جورج فلويد، حيث جثا بركبته على عنقه.

واندلعت تظاهرات عنيفة في ولاية جورجيا، حيث قام المحتجون بإلقاء المفرقعات النارية على مقر شبكة "CNN" في أتلانتا على الهواء مباشرة، مخلفة انفجاراً فاجأ المراسلين أثناء البث المباشر.

واضطر الطاقم الإخباري للقناة إلى قطع البث التليفزيوني المباشر في الوقت الذي كانوا يغطون فيه المتظاهرين وهم يحاولون اقتحام مبنى الأخبار الخاص بهم.

وأظهر مقطع فيديو للشبكة الإخبارية قوات الشرطة وهي تحاول السيطرة على حشد من المتظاهرين.

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وفي الوقت ذاته، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية بأن ضابطًا قُتل وأصيب آخر بعد تعرضهما لإطلاق نار أثناء احتجاجات عنيفة في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

وقالت الصحيفة إن الضابطين العاملين بوكالة الحماية الفيدرالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي تعرضا لإطلاق النار أثناء وجودهما بالقرب من احتجاجات شارك فيها نحو 10 آلاف شخص بمدينة أوكلاند وأدت إلى تعطيل حركة السير.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المحلية تحقق في ملابسات إطلاق النار، وليس معروفًا بعد ما إذا كان مرتبطًا بمظاهرات الاحتجاج على مقتل جورج فلويد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن إدانته لحادث مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد.