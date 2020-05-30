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الجيش الليبي يعلن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا

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أعلن الجيش الوطني الليبي عن اعتقال عدد من المرتزقة والمليشيات التي أرسلتها تركيا للقتال بجانب القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إنه تم اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات الموالين لتركيا، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بجانب السيطرة على 8 عربات مسلحة ومدرعتين تركيتين في معارك بطرابلس خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأضاف المحجوب، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" اليوم السبت، أن تركيا قامت بإرسال أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا.

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وأكد أن الجيش الوطني الليبي نجح في القضاء على أكثر من 26 من القيادات الإرهابية وقيادات المرتزقة في عمليات طرابلس مؤخراً، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 140 من المرتزقة السوريين خلال اليومين الماضيين في عمليات طرابلس.

ولفت المحجوب إلى أن الجيش الوطني الليبي اتبع نمطاً جديداً في عملياته التعبوية، مضيفاً: "ننفذ حالياً كمائن مباشرة وغير مباشرة للقضاء على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة".

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن القوات المسلحة مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية الخطرة في عملياتها العسكرية.

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