أعلن الجيش الوطني الليبي عن اعتقال عدد من المرتزقة والمليشيات التي أرسلتها تركيا للقتال بجانب القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إنه تم اعتقال 22 من المرتزقة والميليشيات الموالين لتركيا، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بجانب السيطرة على 8 عربات مسلحة ومدرعتين تركيتين في معارك بطرابلس خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف المحجوب، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" اليوم السبت، أن تركيا قامت بإرسال أكثر من 10 آلاف مرتزق للقتال في ليبيا.
وأكد أن الجيش الوطني الليبي نجح في القضاء على أكثر من 26 من القيادات الإرهابية وقيادات المرتزقة في عمليات طرابلس مؤخراً، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 140 من المرتزقة السوريين خلال اليومين الماضيين في عمليات طرابلس.
ولفت المحجوب إلى أن الجيش الوطني الليبي اتبع نمطاً جديداً في عملياته التعبوية، مضيفاً: "ننفذ حالياً كمائن مباشرة وغير مباشرة للقضاء على الميليشيات الإرهابية والمرتزقة".
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي أن القوات المسلحة مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية الخطرة في عملياتها العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.