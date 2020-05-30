شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الشرابية بعد إصابة نواب بكورونا: دخلت فى عزل ذاتى 14 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية والشرابية بمحافظة القاهرة، إن حالة النائب عمر وطني الصحية مستقرة، ويتلقى العلاج بإحدى المستشفيات الخاصة، وأنه على تواصل مستمر معه للطمأنينة على صحته.

وكانت مصادر قد أوضحت لليوم السابع، إن النائب عمر وطني قد أجري مسحة للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، وفي إنتظار نتيجتها، لاسيما بعد ظهور بعض الأعراض التنفسية لديه.

وفى سياق متصل، أكد مسعود أنه قرر الدخول في عزل ذاتي في المنزل لمدة 14 يوما، لا سيما بعد اختلاطه مع المواطنين على مدار أيام رمضان حيث كان يوزع شنط غذائية على أهالي الدائرة خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا.

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وطالب أمين مسعود، جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها الحكومة وعدم التهاون فيها، حفاظا علي الصحة العامة، من ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الإجتماعي.

وأكدت مصادر المطلعة لـ"الخليج 365"، أن هناك عددا من النواب أجريت لهم مساحات للتأكد من إصابتهم بكورونا من عدمة، لاسيما بعد ظهور بعض الاعراض التنفسيه.

جدير بالذكر، أن البرلمان اتخذ منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدي في ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا والندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التي تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 تتوزع، كما رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وشملت حزمة الإجراءات الهامة التى اتخذها البرلمان، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر، وإعفاء إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.