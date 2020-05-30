شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان: رغيف العيش خط أحمر ولا نية لزيادة سعره رغم ضغوط الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لا مجال للمساس بدعم رغيف الخبز أو رفع سعره مهما زادات تكاليف إنتاجه، موضحا أن فارق السعر بين ثمنه والذى يصل لـ 5 قروش فقط وبين سعر الإنتاج الحقيقى تتحمله الموازنة العامة للدولة.

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لا يوجد نية أو تفكير فى تغير هذا النهج، قائلا "رغيف العيش خط أحمر.. ومهما زادت الضغوط لا مجال للمساس به"، موضحا أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020-2021 مختنقة وسط توقعات بإيرادات صفرية فى عدد من القطاعات على الأقل فى النصف الأول من العام ولكن البرلمان والحكومة يحرصان على عدم المساس بمكتسبات أساسية للمواطن الفقير ولن يقترب للبنود الخاصة بها .

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وأوضح أن اللجنة تتجه لخفض المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة وتأجيل المشروعات التى يمكن الاستغناء عنها خلال هذا العام المالى لإيجاد أى متنفس بالموازنة ولكن لن يكون ذلك على حساد محدودى الدخل واحتياجاتهم المعيشية مهما وصلت الضغوط فهناك متطلبات رئيسية لا يمكن المساس بها .

وكان قد كشف البيان الإحصائى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021 والمعروض على مجلس النواب، عن تفاصيل مخصصات دعم الخبز وكميات القمح، حيث بلغت جملة تكلفة خبز 8 ملايين و780 ألف طن قمح 47 مليار و645 مليون جنيه، تتحمل الخزانة العامة الدعم الموجه للخبز بقيمة 42 مليار و583 مليون جنيه.

وبلغ دعم دقيق المستودعات من الخزانة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 2 مليار و204 ملايين جنيه، لكمية قمح تبلغ 679 ألف طن، بتكلفة إجمالية 3 مليارات ومليون جنيه، وبلغ دعم نقاط الخبز 3 مليارات و250 مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات دعم السلع التموينية 36 مليارا و450 مليون جنيه