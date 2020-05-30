ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 310 بينها 77 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)
ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن، إلى 310 حالة إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 20 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الوفيات سبع حالات.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في نشرتها اليومية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات إلى 310، بينها 77 حالة وفاة، و13 حالة شفاء في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.
وسجل اليمن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 6 أبريل الماضي.
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