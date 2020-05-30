بعد إصابة أحد العاملين بكورونا.. تفاصيل غلق مطعم في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلقت لجنة مشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض في كفر الشيخ، اليوم السبت، ومركز الشرطة، والإدارة الصحية، وجهاز الرقابة التموينية، مطعمًا في شارع السوق لمدة شهر على نفقة صاحبه، لمخالفته الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض في كفر الشيخ، اعتمد، اليوم السبت، قرار إدارة الشئون القانونية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، حمل رقم 465 لسنة 2020، بشأن غلق المطعم.

وشكل رئيس مركز ومدينة الرياض، لجنة ترأسها إبراهيم خلف الله، نائب رئيس المركز والمدينة، وضمت كل من النقيب عبد اللطيف يوسف معروف، بمركز شرطة الرياض، ورضا إبراهيم عبد الدايم، مراقب الأغذية بإدارة الرياض الصحية، ومحمود عبد العزيز مرسي، رئيس جهاز الرقابة التموينية، بإدارة تموين الرياض، وذلك لمتابعة الإجراءات الوقائية بالمحال والمطاعم.

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وتبين من مذكرة إدارة الشئون القانونية، والتي جرى عرضها على رئيس المركز والمدينة، أنه بمرور أعضاء اللجنة المذكورة، على المطعم الصادر بشأنه قرار الغلق، وفق مباشرة عملهم تنفيذًا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي حمل رقم 367 لسنة 2020، بمتابعة التجهيزات الوقائية بالمطاعم، وعدم استيفاء المطعم للإجراءات الاحترازية.

وتضمنت المخالفات المثبتة في مذكرة اللجنة، عدم ارتداء صاحب المطعم، والعاملين به للكمامات، والقفازات الطبية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وغير مطابقة المطعم للاشتراطات الصحية، وسوء حالة نظافة مكان المطعم نفسه، بالمخالفة لقرار المحافظ السابق ذكره والذي يشمل متابعة تطبيق المعايير الصحية لكافة الأنشطة المرخص لها بالفتح أثناء فترة الحظر.

وكشفت المذكرة عن ثبوت وجود حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا من العاملين بالمطعم، ووجود احتمالية كبيرة لنقل الفيروس بينهم، وللمترددين على المطعم، رغم أن الحالة معزولة بالمنزل.