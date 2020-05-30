ترامب يشيد بجهاز الخدمة السرية في التعامل مع مظاهرات البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على سلوك ضباط جهاز الخدمة السرية عقب مظاهرات انطلقت بالقرب من البيت الأبيض احتجاجا على وفاة رجل أسود كان قيد احتجاز الشرطة، وذلك قبل أن يقترح أنه يجب على أنصاره التجمع في احتجاج مضاد.

وتم إغلاق مجمع البيت الأبيض بشكل مؤقت مساء أمس الجمعة بسبب المظاهرات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات صباح اليوم السبت إن الضباط الاتحاديين لم يتسموا بالمهنية بصورة كاملة فحسب ولكنهم كانوا "رائعين للغاية " أثناء التعامل مع المظاهرات التى كان يشاهدها من داخل البيت الأبيض .

وتجمع المتظاهرون في حديقة على الجانب الآخر من البيت الأبيض احتجاجا على وفاة جورج فلويد ، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما. وأظهر مقطع فيديو ضابط شرطة أبيض يضغط على رقبته بركبته حتى أن فلويد لم يعد يستطيع التنفس أثناء الاعتقال. وتم إلقاء القبض على الضابط ، ديريك شوفين ، أمس الجمعة واتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ.