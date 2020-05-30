سفن التنقيب التركية تنتشر في البحرين المتوسط والأسود

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أنّ سفينة "فاتح" ستبدأ أولى أعمال التنقيب في البحر الأسود اعتبارا من 15 جويلية القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي بإسطنبول، خلال حفل إبحار سفينة التنقيب "فاتح" باتجاه البحر الأسود، بالتزامن مع الذكرى 567 لفتح مدينة إسطنبول.

وذكر أنّ سفينة التنقيب "فاتح" ستبحر للبحر الأسود، لإجراء أولى أعمال التنقيب في موقع "تونا 1" في 15 جويلية القادم.

وأشار دونماز أنّ سفينة "القانوني" للتنقيب، ستبحر للعمل في البحر المتوسط لأول مرة، بعد إجراء عمليات التحديث عليها.

وأوضح الوزير أنّ أنشطة التنقيب التركية متواصلة في البحر المتوسط عبر سفينتي مسح جيولوجي وسفينتي تنقيب.

وأشار إلى أنّ مؤسسة البترول التركية (TPAO) تقدمت بطلب من أجل التنقيب عن النفط في المياه التركية، في إطار الاتفاق التركي الليبي لرسم الحدود البحرية.

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وأوضح أنّ تركيا ستقدم على أولى الخطوات في غضون 3-4 أشهر قادمة بإجراء المسوح الجيولوجية، وأعمال التنقيب عن النفط في المتوسط بناء على تحليل البيانات.

وأكد دونماز أن أعمال المسح البرية عن النفط في تركيا خلال الآونة الأخيرة، أضافت احتياطي جديد من البترول للاحتياطي التركي يقدر بـ 58 مليون برميل.

وأفاد أنّ الإنتاج اليومي لمؤسسة البترول، في الأراضي التركية ارتفع إلى 53 ألف برميل يوميا.

ورست سفينة "فاتح" في ميناء حيدر باشا بإسطنبول، يوم العاشر من أفريل الماضي، قادمة من شرقي البحر المتوسط.

وبعد إتمام التحضيرات اللازمة، أبحرت السفينة نحو البحر الأسود، تزامناً مع الذكرى 567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، على يد السلطان العثماني محمد الفاتح.

وتعد سفينة "فاتح"، من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229، وعرضها 36 متراً، كان أول إبحار لها عام 2011 بعد صناعتها في كوريا الجنوبية، وتتمتع بتكنولوجيا الجيل السادس، بإمكانها إجراء عمليات تنقيب حتى عمق 12 ألف و200 متر وفي الأعماق ذات الضغط المرتفع.