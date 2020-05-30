احتجاجات عارمة في البوسنة بسبب كورونا

اندلعت مظاهرات حاشدة في البوسنة، اليوم السبت، احتجاجا على سوء الحكم والفساد فيما يتعلق بشراء أجهزة تنفس صناعي معيبة لمرضى "كوفيد-19" ، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

واتهم البوسنيين مسؤولين كبار في الحكومة بالكسب غير المشروع من خلال شراء

أجهزة تنفس صناعي غير صالحة للاستخدام.

وقال زعيم حزب "منصة" ميرساد هادزيكاديتش: "ما نأمله هو أن نوقظ الناس حتى يعلموا أن الأمر يعود لهم وأن بإمكانهم بالفعل تحقيق التغيير"، مشيرا

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إلى أن المحتجين يريدون انتخابات نزيهة ووضع حد للفساد.

وشهدت البوسنة فضائح فساد ترتبط في الأغلب بمسؤولين من الأحزاب الحاكمة لكن أغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية.

وفي أحدث فضيحة فساد، نفى فاضل نوفاليتش رئيس وزراء منطقة الاتحاد البوسني الكرواتي المتمتعة بالحكم الذاتي في البوسنة اتهامات بارتكاب مخالفات خلال شراء أجهزة التنفس الصناعي الصينية.