ترأس بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، صلاة خاصة، طلب خلالها مساعدة مريم العذراء، في محاربة مرض كورونا كوفيد-19، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
زجرى تنظيم الصلاة، بمبادرة المجلس البابوي للترويج للإنجيلية، وجرت في مغارة لوردبحدائق الفاتيكان، عند نصب السيدة العذراء.
ووصل البابا إلى المغارة، برفقة مجموعة صغيرة من المؤمنين الذين أدوا الصلاة معه هناك.
وكان من بين المشاركين في الصلاة، بعض الذينيكافحون ضد الوباء: اختصاصي أمراض الرئة، وممرضة، ومتطوع في الدفاع المدني، وقسيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إيطاليا، وراهبة، وصيدلي، وصحفي، بالإضافة إلى مريضة عانت من كوفيد-19، وامرأة فقدت أمها خلال وباء.
وقال البابا، خلال الصلاة: "تحت حمايتك نلجأ. لا تهملي صلواتنا ولتحمينا من أي خطر".
كانت هذه تفاصيل خبر خلال صلاة خاصة .. البابا فرنسيس يطلب مساعدة مريم العذراء في محاربة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.