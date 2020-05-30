خلال صلاة خاصة .. البابا فرنسيس يطلب مساعدة مريم العذراء في محاربة كورونا

ترأس بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، صلاة خاصة، طلب خلالها مساعدة مريم العذراء، في محاربة مرض كورونا كوفيد-19، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

زجرى تنظيم الصلاة، بمبادرة المجلس البابوي للترويج للإنجيلية، وجرت في مغارة لورد

بحدائق الفاتيكان، عند نصب السيدة العذراء.

ووصل البابا إلى المغارة، برفقة مجموعة صغيرة من المؤمنين الذين أدوا الصلاة معه هناك.

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وكان من بين المشاركين في الصلاة، بعض الذين

يكافحون ضد الوباء: اختصاصي أمراض الرئة، وممرضة، ومتطوع في الدفاع المدني، وقسيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إيطاليا، وراهبة، وصيدلي، وصحفي، بالإضافة إلى مريضة عانت من كوفيد-19، وامرأة فقدت أمها خلال وباء.

وقال البابا، خلال الصلاة: "تحت حمايتك نلجأ. لا تهملي صلواتنا ولتحمينا من أي خطر".