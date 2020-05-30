أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، رفع درجة التأهب في بعض قواتها استعدادًا لنشرها المحتمل في مدينة مينيابوليس، التي تشهد أعمال اضطرابات مستمرة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال البنتاجون، في بيان، إنه وجه لبعض القوات المسلحة التابع له في الدائرة العسكرية الـ10 بالاستعداد للانتشار في مينيابوليس في غضون 4 ساعات حالتلقي طلب في ذلك من قبل السلطات المحلية.
وأضافت الوزارة مع ذلك أن حاكم ولاية مينيسوتا لم يطلب حتى الآن دعما من قبل قوات الدائرة العسكرية الـ10 لمساعدة الحرس الوطني أو أجهزة الأمن.
وأعلن الرئيس الأمريكي، السبت، أن القوات المسلحة تستطيع الانتشارفي مينيابوليس بشكل سريع جدا حال طلبت السلطات المحلية ذلك.
وأشعل مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه من قبل عناصر في مينيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، يوم 25 مايو، احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف.
واستدعى حاكم مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد 4 ليال من المواجهات في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الأمريكية ترفع درجة التأهب استعدادًا لنشر قواتها في مينيابوليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.