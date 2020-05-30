ترامب: أعمال العنف بأمريكا منظمة ولا علاقة لها بمقتل فلويد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن أعمال العنف في الولايات منظمة وليست لها علاقة بمقتل جورج فلويد بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، حسبما ذكر موقع العربية.

وكتب في تغريدة على موقع تويتر: "هذه مجموعة منظمة ولا علاقة لها بجورج فلويد".

جاء ذلك بعدما تظاهر مئات الأشخاص، مساء الجمعة، خارج البيت الأبيض تعبيراً عن غضبهم بعد مقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد الذي ضجت باسمه وسائل التواصل والإعلام في البلاد، خلال قيام الشرطة بتوقيفه واستخدامها العنف في ذلك.

وخلال تجمّعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ"العدالة لجورج

فلويد"، هاتفين "لا أستطيع التنفس"، وهي العبارة الشهيرة التي نطق بها فلويد بينما كان ملقى على الأرض أثناء توقيفه، كما حملوا شعارات بينها "حياة السود مهمّة".

وأفادت وسائل إعلام أميركية بانطلاق تظاهرات في نيويورك وواشنطن ومينيابوليس المدينة التي لاقى فيها فلويد حتفه.

كما أشارت شبكة "سي أن أن" إلى دخول بعض المحتجين مبنى وزارة الخزانة في العاصمة واشنطن.

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في حين أفادت فوكس نيوز بأعمال سلب وتكسير وشغب في مينيابوليس، وسط

غياب لرجال الشرطة.

وفي نيويورك، تجمّع نحو ألف متظاهر للتنديد بما حصل لفلويد على أيدي الشرطة، بينما تم إغلاق طريق سريع في دنفر.

يأتي ذلك، على الرغم من توجيه تهمة القتل غير المتعمّد، وفق ما أعلن مدّعون، مساء الجمعة، إلى الشرطي الأميركي ديريك شوفين الذي ركع على رقبة فلويد الذي توفّي لاحقًا.

في حين أعلنت عائلة الضحية جوروج فلويد في بيان، أنها تريد أن يتم توجيه "تُهمة القتل العمد مع سبق الإصرار" لذلك الشرطي. وأضافت "نريد أن نرى اعتقال عناصر (الشرطة) الآخرين (المتورطين)" في القضية.

وكانت السلطات في مدينة مينيابوليس فرضت حظر تجوّل، الجمعة، لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد اضطرابات واحتجاجات مستمرة من الثلاثاء، عقب مقتل فلويد.