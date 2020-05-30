تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بفرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، عن تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون الـ100 حالة لليوم العاشر على التوالي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت المديرية العامة للصحة (DGS) إن عدد الأشخاص الذين دخلوا

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المستشفى والمرضى الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة قد انخفض مرة أخرى في غضون 24 ساعة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات يوم السبت 14380 مقابل 14695 في اليوم السابق، في حين أن المرضى الذين

يعانون من إشكال حاد من "COVID-19" ويحتاجون للمكوث في العناية المركزة انخفض من 1361 إلى 1325.

وبحسب المديرية العامة للصحة، فقد بلغ عدد الوفيات في المستشفيات 18444 مقابل 18387 في اليوم السابق، بفارق 57 حالة عن يوم الجمعة.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن حصيلة الوفيات في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية سيتم تحديثها يوم الثلاثاء 2 يونيو.