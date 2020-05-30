تركيا تسجل 983 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا مجددًا إلى مستوى أدنى من 1000، حيث تم رصد 983 إصابة و26 وفاة، مع ارتفاع عدد المتعافين بواقع 1021 حالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 983 ليصل إلى 163103 حالات.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا

مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 27 مايو 1035 حالة، وفي 28 مايو 1182، وفي 29 مايو 1141.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4515 شخصا إثر رصد 26 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 27 مايو 34 حالة، وفي 28 مايو 30، وفي 29 مايو 28.

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وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 126984 شخصا بعد تسجيل 1021 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى مستوى نحو 78%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من مليوني فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في تركيا.

أصدرت وزارة الداخلية التركية، السبت، تعميما ينص على تخفيف القيود المفروض بسبب فيروس كورونا على المرافق والأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي والحدائق وأسواق الملابس والنوادي، حيث سيتم السماح بفتحها لغاية الساعة العاشرة مساء اعتبارا من 1 يونيو القادم.