العراق.. 10 وفيات جديدة بكورونا و306 إصابة

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وقالت الوزارة في بيان، إنه ”تم فحص 5644 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، حيث سجلت مختبراتنا لهذا اليوم 306 إصابات في العراق منها 98 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط“.
وأضافت، أن ”التوزيع الجغرافي للمصابين كان في العاصمة بغداد (168)، والنجف (2)، والبصرة (9)، والسليمانية (6)، وأربيل (5)، ودهوك (1)، وكربلاء (20)، وديالى (4)، وواسط (32)، وبابل (16)، وميسان (13)، والمثنى (9)، ونينوى (1)“.
وأشارت إلى ”شفاء 66 حالة، فيما سُجلت 10 وفيات“.
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